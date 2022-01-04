Havza'da Türk Kızılay'dan öğrencilere mont ve bot yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımı yapıldı.

İçe merkezi ve kırsal mahallelerde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 110 kışlık mont ve bot İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kızılay tarafından okul idarelerine teslim edildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Kızılay olarak, her zaman mağdurun yanındayız. Çocuklarımıza kış günlerinde onları sıcak tutacak kışlık montlarını ve botlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşamak bizler için en büyük gurur." dedi.

Çörekçioğlu, tüm hayırseverleri Türk Kızılay'a yardımcı olmaya davet ederek, "Kızılay sadece ülkemizde değil dünyanın her köşesinde yardıma ihtiyaç duyana el uzatan bir kurum. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçilerimiz yardımsever Türk halkı. İmkanı olan herkesi Kızılay'a destek vermeye ve daha çok insanının yüzünü güldürmeye davet ediyorum." dedi.