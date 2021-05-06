Havza'da Türk Kızılay Temsilciliği 1200 hijyen seti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından "Hedef Mavi Samsun Projesi" kapsamında hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve gönüllüler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek, polis memurlarına hijyen seti verildi.

Hijyen setlerini teslim alan İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Çörekçioğlu, Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmeleri için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Pandemi ile mücadele ve sağlığımızı korumak için Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği tedbirlere harfiyen uyulması gerekmekte. Kızılay olarak bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız." dedi.

Çörekçioğlu, "Hedef Mavi Samsun Projesi" kapsamında içinde çocuk ve yetişkin maskeleri ve dezenfektan bulunan 1200 hijyen setini kamu kurum çalışanları ile vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.