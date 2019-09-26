Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

Havza ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında istihdam edilecek 62 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Temizlik ve güvenlik elemanı olarak 9 ay süreyle çalıştırılacak 62 kişinin belirlenmesi için 564 kişi arasında kura çekimi yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından, toplanan vatandaşlara kuralar hakkında bilgi verildi.

Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas, kurada belirlenen temizlik ve güvenlik görevlilerinin 01 Ekim 2019 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirterek, "Kurada ismi çıkan 42 kişi ilçe merkezinde, 14 kişi kırsal mahallelerde olmak üzere 56 temizlikçi ve 6 güvenlikçi olarak 62 kişi belirlenecek. Kurada belirlenenler görev verilen okullarında 1 Ekim'de çalışmaya başlayacaklar." dedi.

Bilgilendirmenin ardından Havza 2. Noteri Nur Yılmazlar tarafından kura çekimi yapıldı.