Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika

Havza ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 62 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Havza ilçesinde TYP kapsamında temizlik ve güvenlik elemanı olarak çalıştırılacak 62 kişinin belirlenmesi için 289 kişi arasından kura çekimi gerçekleştirildi.

6 kişilik güvenlik görevlisi kurasına 22 kişi, temizlik görevlisi olarak istidam edilen 56 kişilik kuraya ise 267 kişi müracaat etti.

Havza Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından, vatandaşlara kura hakkında bilgi verildi.

Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas, kurada belirlenen temizlik ve güvenlik görevlilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirterek, "Kurada 41 kişi ilçe merkezinde, 15 kişi kırsal mahallelerde olmak üzere 56 temizlikçi ve 6 güvenlikçi olarak 62 kişi belirlenecek." dedi.

Daha sonra Havza 2. Noteri Nur Yılmazlar tarafından kura çekimi yapıldı.