Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Son Dakika

Havza ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 19 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Havza ilçesinde TYP kapsamında temizlik elemanı olarak çalıştırılacak 19 kişinin belirlenmesi için 259 kişi arasından kura çekimi gerçekleştirildi.
Havza Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından vatandaşlara kura hakkında bilgi verildi.
Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, kurada belirlenenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirterek, "Kurada 17 kişi ilçe merkezinde, 2 kişi kırsal mahallelerde olmak üzere 19 temizlikçi belirlenecek." dedi.
Daha sonra Havza 2. Noteri Nur Yılmazlar tarafından kura çekimi yapıldı.
Kaynak: AA
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