Havza'da ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği kapsamında Havza Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara 761 selvi, çınar, badem, erguvan ve akağaç fidanı dağıtıldı.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, dağıtımı yapılanlarla ilçede 1111 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar da her insanın doğayı ve ormanı koruması gerektiğini vurgulayarak, "Muhtarlar olarak bizlere bu konuda önemli görevler düşmekte. Vatandaşlarımızın uyarılması, bilgilendirilmesi ve orman varlığımızın korunması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Tüm muhtarlarımızı ve halkımızı daha yeşil bir Havza için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliğine destek vermeye davet ediyorum." dedi.