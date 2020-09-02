Havza'da ücretsiz YKS kursu - Son Dakika

Havza'da, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, merkez tarafından her yıl açılan ücretsiz hazırlık kurslarında belirli bir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Ergül, "2015 yılından bu yana liselerden mezun olan YKS adaylarına yönelik açmış olduğumuz kurslarda birçok öğrencimiz başarılı sonuçlar aldı. Bu yıl da hedefimiz aynı başarıyı artırarak devam etmek." diye konuştu.

Kursa katılmak isteyen adayların 4 Eylül tarihine kadar şahsen başvurmaları gerektiğini hatırlatan Ergül, salgın nedeni ile kurslarda gerekli tüm tedbirlerin alındığını da kaydetti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise salgın döneminde eğitim ve öğretimin aksamaması için çalıştıklarını ifade ederek, "Eğitimciler olarak gerek uzaktan eğitim olsun gerekse teknolojik imkanlar ile eğitimin devam etmesi için bu süreçte var gücümüzle çalıştık. İnşallah kısa süre sonra öğrencilerimize yeniden kavuşacağız. Gerek okullarımızda gerekse kurslarımızda her türlü tedbirleri aldık. Sizlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için üzerimize düşen ne varsa yapılmakta." dedi.

Sağlam, kursiyerlere doğru hedef belirlemenin önemini hatırlatarak, "Bizim sizler için sizlerden beklentimiz doğru ve planlı bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmeniz. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırır. Sizlerin ise hayallerinize kavuşmanızı sağlar." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından YKS kursiyerlerine ders programları ve salgın tedbirleri hakkında bilgiler verildi.