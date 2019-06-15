Havza'da umre kafilesi yola çıktı

Havza
ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.
Özel bir organizasyon şirketiyle 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 20 kişi için Kevser Camisi önünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından umreye gideceklere, yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.
Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin
, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan herkesin niyetinin kabul edilmesini dileyerek, "Allah kutsal mekanlara gitmeyi herkese nasip etsin. Özlemini ve hasretini her zaman yüreğimizde hissettiğimiz kutsal topraklara bizlerden selam söyleyin." dedi.
Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.