Havza'da umre kafilesi yola çıktı

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CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek

Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?