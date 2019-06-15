Son Dakika Haberleri: Havza'da umre kafilesi yola çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Havza'da umre kafilesi yola çıktı

2 saat önce

Havza ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.

Havza'da umre kafilesi yola çıktı, System.String[]
Havza ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.
Özel bir organizasyon şirketiyle 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 20 kişi için Kevser Camisi önünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından umreye gideceklere, yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.
Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan herkesin niyetinin kabul edilmesini dileyerek, "Allah kutsal mekanlara gitmeyi herkese nasip etsin. Özlemini ve hasretini her zaman yüreğimizde hissettiğimiz kutsal topraklara bizlerden selam söyleyin." dedi.
Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da umre kafilesi yola çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]