Havza'da Üreticilere Silajlık Mısır Tohumu Dağıtıldı

Havza
ilçesinde Silajlık Mısır
Ekim Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Havza Tarım Kredi Kooperatifi önünde düzenlenen törende, proje kapsamında Atatürk
'ün Samsun
'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla da il genelinde 19 bin 19 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştireceklerini anlattı.
Projenin yaklaşık 400 bin lira maliyeti bulunduğuna dikkati çeken Kırmacı, şunları kaydetti:
"Hayvancılığın genel girdisi yem. Yem olmadığı zaman hayvancılık verimli ya da ekonomik olmuyor. Bu proje kapsamında 19 ton tohumluğu bin üreticimize dağıtacağız. Dağıtılacak tohumluktan elde edilecek ürünün mali değeri yaklaşık 10 milyon lira. Böyle bir girdiyi üreticilerimize ucuza mal edeceğiz. Bunun yanı sıra yem bitkileri desteklemeleriyle mazot ve gübre desteği ile de yaklaşık 1 milyon liralık gelir daha elde edilmiş olacak. İlimizin mera varlığı yeterli değil. Daha önce mera ıslahı yapmış olduğumuz yere öncelik tanıyarak yem bitkileri ekim alanlarını artırmayı ve girdileri azaltmayı hedeflemekteyiz."
Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birçok ortak proje yürüttüklerini söyledi.
Silajlık mısırın önem verdikleri konulardan biri olduğuna işaret eden Doyurucuoğlu, "Silajlık mısır alanlarının genişlemesi hem tarımsal hem de hayvansal üretim anlamında katma değer sağlayacak. Hayvancılık ve besicilik maliyetlerinin de düşürülmesi anlamında önemli bir konu." dedi.
Konuşmaların ardından silajlık mısır tohumları, çiftçilere dağıtılmak üzere Havza, Kavak
, Vezirköprü
ve Ladik
İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine teslim edildi.
Programa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüsamettin İlhan, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç
, Cumhur İttifakı AK Parti
Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir
, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile çiftçiler katıldı.