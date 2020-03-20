Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

6 saat önce

Havza ilçesinde Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı, System.String[]

Havza ilçesinde Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Havza Tarım Kredi Kooperatifi deposunda gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üreticilere silajlık tohumu dağıtımını gerçekleştirdi.

Özdemir, çiftçinin desteklenmesinin önemine değinerek, özellikle yem bitkisi ekim alanının artmasının ilçede besiciliğin de artması için önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da hayvancılığın en önemli girdisinin yem olduğuna işaret ederek, "Yem olmadığı zaman hayvancılık verimli ya da ekonomik olmuyor. Dağıtılacak tohumluktan elde edilecek ürün ile üreticilerimiz girdi maliyetlerini azaltacak." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birçok ortak proje yürüttüklerini dile getirdi.

Silajlık mısırın önem verdikleri konulardan biri olduğunu anlatan Apaydın, "Silajlık mısır alanlarının genişlemesi hem tarımsal hem de hayvansal üretim anlamında katma değer sağlayacak. Hayvancılık ve besicilik maliyetlerinin de düşürülmesi anlamında önemli bir konu." diye konuştu.

Havza Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise her yıl ilçede merası olan kırsal mahallelere bütçe olanakları dahilinde silajlık mısır tohumu tedarik edildiğini belirtti.

Sağlam, "Geçen yıllarda Arslançayır, Başpelit, Çayırözü, Karameşe, Kemaliye, Şehyali, Şeyhsafi ve Şeyhkoyun mahallerinde uygulanan proje 2020 yılında Ortaklar köyünde uygulanacak. Yine bu proje kapsamında imkanlar ölçüsünde diğer talepler de karşılanmakta." diye konuştu.

Çiftçilere dağıtılmak üzere 1170 dekar alanda ekim yapılmak üzere 195 torba, 2 bin 340 kilogram silajlık mısır tohumu Havza, Kavak, Vezirköprü, Asarcık, İlkadım, Atakum, Canik ve Ladik Tarım ve Orman müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.

Dağıtıma AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile çiftçiler katıldı.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:06 Kaynak: AA

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