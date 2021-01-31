Havza'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Havza'da uyuşturucu operasyonu

Havza'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Havza'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığınca, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çayırözü Mahallesi yolu üzerinde park halindeki bir araçta yapılan aramada, 50 gram esrar ile bir adet içime hazır esrarlı sigara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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