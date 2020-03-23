Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

6 saat önce

Samsun 'un Havza ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecek ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacak.

Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu, System.String[]

Samsun 'un Havza ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecek ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacak.


Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) ile mücadelede tüm tedbirler kapsamında ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu duyurdu. Kaymakam Metin Yılmaz'ın başkanlığında kaymakamlık binasında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'ten sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtildi. Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, ilgili kurum görevlileri ve Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacağı ifade edildi.


Toplantıda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Belediyesi Beyaz Masa'da çalışmalarını yürüteceği kararlaştırıldı.


"Vefa Sosyal Destek Grubumuz 24 saat esası üzerinden görevlerini sürdürecek"


Havza Kaymakamı Metin Yılmaz evlerinde tek başlarına yaşayan vatandaşların hızlıca tespit edilip çalışmalara bu günden itibaren başladıklarını ifade ederek, "İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarının karşılanması 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek Grubumuz 24 saat esası üzerinden görevlerini sürdürecek. Başta doktorlarımız ve sağlık personelimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz, birim amirlerimiz ve muhtarlarımızın mesai kavramı olmadan çalışacağız. Tüm kamu görevlileri başta şahsım olmak üzere bu aziz milletimizin emrindeyiz. Özellikle yaş grubu itibariyle risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların olayın ciddiyetini görmelerini ve alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz" dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yaptığı açıklamada, "İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belirlenen 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Yine vatandaşlarımız 7144085 numaralı telefon ile Beyaz Masa'da ilgililere ulaşabilirler. Tüm tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutunda evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:03 Kaynak: İHA

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