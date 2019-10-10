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Havza'da veteranlar futbol maçı

56 dakika önce

Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında veteranlar futbol maçı oynandı.

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Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında veteranlar futbol maçı oynandı.

İlçe stadında gerçekleşen maçta Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın da forma giydiği maçın galibi Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Futbol takımı oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak her zaman spor ve sporcuya destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Havza Belediyesinin gücü yettiği oranda bütün olanakları da seferber ederek milli eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına özen gösteriyoruz. İlçemizde bulunan bütün spor kulüplerine, özellikle amatör spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Amatör spor kulüplerimize destek oluyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Milli Eğitim olarak Amatör Spor Haftası etkinliklerine aktif olarak katılım sağlandığını belirtti.

Maç sonunda takım oyuncularına günün anısına madalya verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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