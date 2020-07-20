Havza'da yangın - Son Dakika

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi Çetin Haydari Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katındaki daireden çıkan yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri evde uyuyan Tamer Özkan ile iki oğlunu uyandırarak dışarı çıkardı.

Yangın olay yerine gelen Samsun Büyükşehir İtfaiyesi Havza Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının yemek pişirirken açık unutulan ocaktan kaynaklandığını tespit etti.