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Havza'da yangın eğitimi ve tatbikatı

20 dakika önce

Havza Belediyesi tarafından personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Havza'da yangın eğitimi ve tatbikatı, System.String[]

Havza Belediyesi tarafından personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği iş birliğiyle yapılan tatbikatta, itfaiye çavuşu Seyit Ahmet Kaya tarafından belediye çalışanlarına meclis salonunda yangın, yangın çeşitleri, yangına müdahale, yangında yapılacaklar, yangın söndürme tüpü kullanma, 110 yangın ihbar hattının kullanımı hakkında eğitim verildi.


Tatbikatta muhtemel bir yangında yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Düzenlenen eğitim ve tatbikatla ilgili olarak Havza Belediyesi Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen eğitimin personelin muhtemel bir yangın olayına karşı hazırlıklı olması için yapıldığı belirtildi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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