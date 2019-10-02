Havza'da, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki farklı noktalarda yapılan uygulamada Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı ve daire amirleri, yaya geçitlerinde nöbet tutarak öğrenciler ile yaya geçitlerini kullandı.

Etkinlik öncesi polis ve jandarma personelince öğrencilere yaya geçidi kullanımı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yapıldı.

Yılmaz, ilçede önceki yıllara göre ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandığını belirterek, "Vatandaşlardan isteğimiz ve beklentimiz, trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerini düzenli şekilde kullanmaları. Toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğimize katkı veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Bostancı da sürücülere uyarılarda bulunarak, "Yaya öncelikli projemiz bu yıl başladı. Bugün bütün Türkiye'de hep birlikte nöbetteyiz. Yaya öncelikli, şehir trafiğinde güvenli akış sağlamak için sürücülerimizin farkındalığını yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.