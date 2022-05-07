Havza'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Havza'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 13:10
Havza'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Günü dolayısıyla Havza ilçesinde, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Günü dolayısıyla Havza ilçesinde, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan uygulamaya Kaymakam Cengiz Nayman, İçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat katıldı.

Uygulamada durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yapıldı, trafiklerde yayalara öncelik verilmesi ve yaya geçitleri hakkında uyarıda bulunuldu.

Nayman, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile koordinasyonun artması için uygulama yapıldığını anlatarak, "Sürücülerimizi yaya geçitleri ve yaya önceliği konularında bilgilendirdik, broşür dağıtımında bulunduk. Unutulmamalı ki trafikte uyulmayan bir kural, bir insanın canına mal olabilir. Bu bilinçle emniyet kemeri, hız ve yaya önceliği gibi insanların hayatlarını korumaya yönelik kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." dedi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Komiser, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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