Havza'da yaz Kur'an kursu hazırlıkları tamamlandı

Havza
İlçe Müftülüğü, 17 Haziran'dan itibaren açılacak yaz Kur'an kursları kapsamında hazırlıklarını tamamladı.
İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların 4-6 yaş, 7 yaş ve üzeri ile 30 yaş ve üzeri olmak üzere üç ayrı grupta düzenleneceğini söyledi.
Bu yıl yaz Kur'an kurslarına 3 bin kişinin kaydolmasını beklediklerini dile getiren Akyazı, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde de kurs açılmasını planladıklarını belirtti.
Kur'an kurslarının aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağını düşündüklerini vurgulayan Akyazı, şunları kaydetti:
"Yaz tatilinde çocuklarımız, yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenmekte. Kurslarda çocuklara sadece Kur'an öğretmiyoruz. Aynı zamanda hayat boyu lazım olacak bilgiler de veriyoruz. Çocuklarımız dini bilgileri alırken paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerimizi de yaşayarak öğreniyor."
Bu yılki yaz Kur'an kurslarının temasının "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" olduğunu bildiren Akyazı, kurslarda görev yapacak din görevlilerine tespit, hazırlık, amaç, eğitimler, öğrenciler, programın içeriği ve eğitim için gereken pedagojik ilkeler, Kur'an-ı Kerim öğretim ve teknikleri gibi hususlar üzerinde eğitimler verildiğini anlattı.
Akyazı, kursların birinci döneminin 17 Haziran'da başlayıp 12 Temmuz'da sona ereceğini, ikinci dönemin ise 15 Temmuz'da başlayıp 9 Ağustos'ta tamamlanacağını kaydetti.