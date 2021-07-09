Havza'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Havza'da Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Kevser Camisi'nde devam eden yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, din görevlileri eşliğinde Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette çocuklara polis memurları tarafından, "Polis nedir, ne yapar, görevleri nedir" gibi konularda bilgi verilerek, soruları cevaplandı. Daha sonra çocuklar, Havza Emniyet Müdürlüğü binasını gezdi.

Programın son aşamasında eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, yolun karşısına geçme, yaya geçidi, bisiklet kullanma kuralları, trafik kuralları, yayaların, yolcuların ve çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları konularında bilgi verildi.