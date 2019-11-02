Havza'da YGA'lı gençlerden öğrencilere bilim eğitimi

Geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla 2000 yılında Sinan Yaman tarafından kurulan Young Guru Academy (YGA) gönüllüleri Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere bilim eğitimi verdi.

YGA ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde robotik ve kodlama eğitimi için gerekli materyaller sağlanarak, çocuklar geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefleyen "Bilim Seferberliği" kapsamında Samsun Havza Makbule-Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda YGA gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde 25 öğrenciye teknolojinin gelişimi ve gereksinimi anlatıldı.

Yapılan sunumun ardından bilim setleri ile eğitime katılan öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Proje ve yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Bilim Seferliği Proje Lideri Mina İlköz YGA'nın geleceğe umutla bakmasını sağlayan çift kanatlı gençler yetiştiren bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

YGA'nın çocuklara bilimi sevdirmeyi ve bilimsel bakış acısı kazandırmayı amaçlayan "Bilim Seferberliği" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İlköz, "50 bin başvuru içerisinden seçilen en parlak 50 gönüllümüz ile çalışmalarımız sürdürüyoruz ve gönüllülerimiz en son teknolojiyi çocuklarımıza ulaştırıyorlar." dedi.

İlköz, proje kapsamında Türkiye genelinde 176 okulda 135 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade ederek, "Hedefimiz ilk yılda 5 yüz okulda 200 bin, üç yılın sonunda 5 bin okulda 2 milyon ortaokul öğrencisinin bilim setleriyle buluşturmak. "Bilim Seferberliği" projemiz sayesinde en parlak gönüllüler en dezavantajlı guruba en son teknolojiyi ulaştırıyorlar."diye konuştu.

YGA gönüllüsü Boğaziçi Makine Mühendisliği Öğrencisi Sabire Çayıroğlu ise YGA'ya inovatik teknolojileri topluma faydalı şekilde kullanmaları nedeniyle katıldığını belirtti.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz ise YGA yetkililerine okullarını tercih ettikleri için teşekkür ederek eğitimle öğrencileri geleceğe bakış acılarının değişeceğini anandığını söyledi.

Yapılan eğitim sonrası eğitim verilen bilim setleri okula hediye edildi.