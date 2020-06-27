Havza'da YKS için adaylara araç tahsis edildi - Son Dakika

Havza'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

YKS kapsamında gerçekleştirilen 2020 Temel Yeterlilik Sınavına 6 binada 90 salonda 1568 aday girdi.

Havza Belediyesince ilçede YKS'ye giren adaylar için araç tahsis edildi.

Havza Belediyesi hizmet araçları, iki gün sürecek YKS maratonu için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından da sabah erken saatlerde dezenfekte edilen hizmet araçları iki gün boyunca adaylara yardımcı olacak.

Havza Belediyesi, ayrıca ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oluyor.

Sınav yapılan binaların bahçelerine adayların dışında kimse alınmazken, adaylar da elleri dezenfekte edilerek ve maske ile binalara alındı.