Havza'da zabıta, şeker ve çikolata tezgahlarını denetledi
1 saat önce
Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Havza
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı
öncesinde şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Havza Belediyesi Zabıta
Müdürü Erhan Demir'in de yer aldığı denetimlerde, sağlıksız ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, özellikle satılan ürünlerin ambalajlanması ve son kullanma tarihi konularına dikkat etti.
Demir, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Ramazan Bayramı boyunca zabıta olarak görevimizin başında olacağız." dedi.
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