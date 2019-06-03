Son Dakika Haberleri: Havza'da zabıta, şeker ve çikolata tezgahlarını denetledi
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Havza'da zabıta, şeker ve çikolata tezgahlarını denetledi

1 saat önce

Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Havza'da zabıta, şeker ve çikolata tezgahlarını denetledi, System.String[]
Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de yer aldığı denetimlerde, sağlıksız ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, özellikle satılan ürünlerin ambalajlanması ve son kullanma tarihi konularına dikkat etti.
Demir, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Ramazan Bayramı boyunca zabıta olarak görevimizin başında olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Havza, Zabıta, Güncel
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