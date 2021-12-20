Havza'da Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı - Son Dakika

Havza Belediyesi tarafından "2. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" açıldı.

Havza Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile çocuklar tarafından kesilen kurdele ile gerçekleştirildi.

Özdemir, sosyal, kültürel, eğitsel her türlü etkinliğe önem ve destek verdiklerini belirterek, "Bugün hem sağlıklı hem de eğitici ahşap oyunlarını çocuklarımızla buluşturan sergimizi açtık. Zeka oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, ihtimalleri hesaplamada mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneğini kazandırması bakımından çok önemli. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur." dedi.

Çocuklar yönelik yapılan faaliyetlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket edildiğini belirten Özdemir, "Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında açılan sergimizin bir diğer amacı dijital bağımlılıkla mücadeleye destek olmak ve çocuklarımızı tablet, telefon ve bilgisayarlardan uzak tutmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Katılımcılara ahşap oyun materyallerinden hediye eden Başkan Özdemir, oyunlar hakkında bilgiler alarak oyun oynadı.

Açılışa, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 22 Aralık'a kadar 09.00 ile 17.30 saatleri arasında görülebilir.