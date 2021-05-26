Havza'dan Filistin'e yardım eli - Son Dakika

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan " Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyası kapsamında toplanan 51 bin 8 liranın yardım hesabına yatırıldığını belirtti.

Nurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Filistin için yardım toplandığını belirtti.

Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Müslümanların Mescid-i Aksa'da İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalığını hatırlatan Nurlu, "İsrail askerlerinin baskınlarına karşı koymak için mücadele veren kardeşlerimiz, insanlık dışı muamelelere maruz kalarak zulme uğruyor. Müslümanların göz bebeği, Hz. Peygamber'in emaneti Kudüs için, Mescid-i Aksa'yı korumak için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize ve bu uğurda kutlu makama, şehitlik mertebesine erişen şühedaların yetimlerine, bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak için gayret ediyoruz." dedi.

Nurlu, İsrail'in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilçedeki camilerde toplanan 51 bin 8 liranın ilgili yardım hesabına yatırıldı. Tüm insanlığı Filistinli kardeşlerimizin durumuna duyarlı olmaya ve ellerinden geldiği kadar mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarına destek olmaya çağırıyoruz. Yardımda bulanan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Filistin halkına destek vermek isteyen yardımsever kardeşlerimiz FİLİSTİN yazıp 1379'a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Türkiye Diyanet Vakfı web sayfası üzerinden bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz de 'bagis.diyanetvakfi.org.tr' adresi ve vakfımızın banka hesap numaralarından bağış yapabilir."