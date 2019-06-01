Havza'dan kısa kısa

Havza
Belediyesi tarafından etkinlikler kapsamında Kadir Gecesi
dolayısıyla ilahi ve semazen gösterisi düzenlendi.
Dolunay İlahi Grubu'nun sahne aldığı gecede Havza Belediyesi tarafından teravih namazı sonrası şerbet ikram edildi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, bir Kadir Gecesi'ne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Birlik ve beraberlik duygularıyla eda ettiğimiz Kadir Gecemiz mübarek olsun. Şimdiden Ramazan Bayramı
'nızı kutlarım." dedi.
Özdemir, konuşmanın ardından ilahi grubuna çiçek verdi.
Havza'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Havza ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa
Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Cami önünde Kadir Gecesi dolayısıyla Havza Belediyesi tarafından ramazan şerbeti, merhum hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Öngel için ailesi tarafından lokma tatlısı ikram edildi.
Özel bir sanduka içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Sakal-ı Şerif'i ziyaret, sabah namazına kadar devam etti.