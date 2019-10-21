Havza'dan kısa kısa

Havza Belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği işbirliğiyle yapılan tatbikatta, itfaiye çavuşu Seyit Ahmet Kaya tarafında belediye çalışanlarına Belediye Meclis Salonu'nda yangın, yangın çeşitleri, yangına müdahale, yangında yapılacaklar, yangın söndürme tüpü kullanma, 110 yangın ihbar hattının kullanımı hakkında eğitim verildi.

Teorik eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi.

Tatbikatta olası bir yangında yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformundan Özdemir'e ziyaret

Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu Başkanı Bahri Gökmen ve üyeler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Özdemir, Gökmen'e çiçek takdim etti.

Özdemir, Gökmen ve beraberindekilere Havza hakkında bilgi verdi.

Gökmen ise platformun 43 dernekten oluştuğunu ve Milli Mücadele'nin 100. Yılı münasebetiyle üç günlük Samsun turu düzenlediklerini belirtti.

Gökmen de Özdemir'e ziyaretin anısına plaket takdim etti.