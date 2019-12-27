Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'da, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde İlk Kıvılcım Anaokulu öğrenci ve velileri tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy konulu el ürünü eserin yer aldığı serginin açılışı, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılında olduklarını belirterek, "Ömrünü vatanına ve milletine adamış olan Mehmet Akif Ersoy'u ve bu vatan için canlarından geçen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Sağlam da Ersoy'u anmaktan çok anlamanın önem taşıdığını vurgulayarak, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi bir değerimizi gelecek nesillere taşımak ve tanımak bizim için en önemli görev. Ersoy gibi dinine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek en önemli amacımız." diye konuştu.

Açılışın ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

Havza'da kaçak alkol ve bandrol kontrolü yapıldı

Havza Emniyet Müdürlüğü ile Havza Vergi Dairesi ekipleri, alkol satışı yapan iş yerlerini denetledi.

İlçede yıl başı tedbirleri kapsamında ekipler, alkol satışı yapan 9 iş yeri ve depolarında denetim yaptı.



Denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, alkol ile ilgili belgeler ve bandrol kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Havza Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, yılbaşı nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını bildirdi.

Şaffak, yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılmasının korku ve paniğe neden olduğunu anlatarak, "Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın. En mutlu günleri yasa boğmayalım, mutlu başlangıçları hüzünlü sonlara dönüştürmeyelim. Bu kapsamda yılbaşı akşamı görevli personel tahsis edilerek ilçe genelinde motorize ve yaya devriyeler ile güvenlik kameraları tarafından mahalle ve caddeler sık sık kontrol edilecek." diye konuştu.