Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'dan kısa kısa

18.03.2021 17:15
Havza'dan kısa kısa, System.String[]

Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan dinamik denetim ekipleri tarafından yeni tip kononavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denetim yapıldı.

Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan dinamik denetim ekipleri tarafından yeni tip kononavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denetim yapıldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, koronavirüs kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığına bakılarak, tedbirler hatırlatıldı.

İlçede oluşturulan 5 dinamik denetim ekibince farklı sektörlerdeki işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) uygulamasına anlık olarak işlendi.

Kaymakam Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getirerek, "Amacımız mavi Havza, mavi Samsun. Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerine uymalıyız. Halkımızın yapılan çalışmalara destek vermeleri önemli." dedi.

Havza'da jandarmadan trafik eğitimi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülen trafik eğitimleri kapsamında Çamyatağı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yürütülen eğitim kapsamında öğrencilere trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile ilgili çizgi film ve slaytlar eşliğinde bilgi aktarıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere eğitici boyama kitabı, öğrenci trafik dedektif kartı ve trafik işaretleri bulunan cetvel hediye edildi.

Hayrettin Şahin, Jandarma, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'dan kısa kısa - Son Dakika


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