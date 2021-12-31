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Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'dan kısa kısa

31.12.2021 16:57
Havza'dan kısa kısa

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, barınma yardımları kapsamında iki aileye yardım yapıldığını belirtti.

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, barınma yardımları kapsamında iki aileye yardım yapıldığını belirtti.

Nayman, Havza SYDV tarafından ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan 2 ailenin barınma yardımları kapsamında konutlarının çatı yapımı işinin tamamlandığını belirterek, "Ailelerimizden gelen talepler üzerine yapılan incelemeler neticesinde havaların soğuduğu bu dönemde iş hızlı şekilde tamamlandı ve ailelerimizin yaşadığı sıkıntı çözüme kavuşturmuş oldu. İki ailemiz yeni yılı sıcak yuvalarında karşılayacaklar." dedi.

Nayman, SYDV aracılığıyla yürütülen barınma yardımları ile ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşların sağlıksız ve bakımsız evlerde değil, insan onuruna yakışır daha iyi konutlarda hayatlarını devam ettirmelerini amaçlandığını vurgulayarak, "Bu noktada şartları uyan tüm ailelere gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarda fedakarca çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta ilçe sakinlerimiz olmak üzere yeni yılın tüm ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim." diye konuştu.

Havza ESKKK 4. dereceye yükseldi

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ömer Büyük Havza, takip sayısı, kredi hacmi gibi kriterle belirlenen kredi kooperatifi derecelendirmesinde 5. dereceden 4. dereceye yükselerek kredi verme miktarının 210 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

Büyük, yaptığı açıklamada, Havza ESKKK'nin son bir yılda kredi derecesinin 3 basamak birden yükseldiğine işaret ederek, "2021 yıl başında 7. derecede olan kooperatifimiz yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu yıl sonu itibarı ile 3 derece atlayarak 4. dereceye yükseldi. Son yapılan değerlendirmede takip sayısının azlığı, kredi kullandırma hacminin yüksekliği, düzenli kayıt tutması gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu 5. basamaktan, 4. basamağa yükseldi. Böylece daha önce 150 bin lira olan üst limiti, 210 bin liraya çıktı." ifadesini kullandı.

Derece yükselmesiyle kooperatifin üyelerine daha geniş kaynak sağlama imkanına kavuştuklarını vurgulayan Büyük, "Üyelerimiz kullandıkları kredileri 1 aylık, 3 aylık ya da 6 aylık eşit taksitlerle 210 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi, 500 bin liraya kadar araç edinme kredisi ve 10 yıl vade ile 500 bin liraya kadar iş yeri edindirme kredisi kullanabilecek. Bu 158 esnafımıza toplamda 17 milyon lira kaynak sağlanarak destek olduk. İnşallah önümüzdeki yıl sağlayacağımız kaynak miktarı artacak. Sıkıntılı dönemlerde esnafımıza gereken katkıyı sağlamak için her türlü desteğe hazırız." diye konuştu.

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Kredi, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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