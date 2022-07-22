Havza'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'dan kısa kısa

22.07.2022 18:44
Havza'dan kısa kısa

Havza ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama stant kuruldu.

Havza ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama stant kuruldu.

Kevser Cami önünde kurulan stantta vatandaşlar, salı ve cuma günleri randevusuz hatırlatma dozu aşılarını 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yaptırabilecek.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Sağlam açılan stantta isteyenlerin randevusuz şekilde hatırlatma dozu aşılarını olabileceklerini belirterek, "İsteyen vatandaşlarımız ise hafta içi mesai saatlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde yine randevusuz olarak aşılarını olabilecekler." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeniyle Kur'an okutuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeni ile Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programa, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve ülkü ocakları mensupları katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okutuldu ve şehitler için dua edildi.

YORUMLAR
500
Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor Çayır tırtılı ile mücadele sürüyor Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Havza, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement