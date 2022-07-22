Havza'dan kısa kısa

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeni ile Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Sağlam açılan stantta isteyenlerin randevusuz şekilde hatırlatma dozu aşılarını olabileceklerini belirterek, "İsteyen vatandaşlarımız ise hafta içi mesai saatlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde yine randevusuz olarak aşılarını olabilecekler." dedi.

Kaynak: AA

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