Havza'dan Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım - Son Dakika

İHH Havza Derneği ve Eğitim Bir-Sen Havza Temsilciliği tarafından Suriye'ye, savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzerede gıda ve giyecek yardımı gönderildi.

Hatay Reyhanlı'da bulunan İHH Lojistik Deposu'na gönderilmek üzere yola çıkarılan, ilçede toplanan 530 çuval un ve giyim malzemeleri, buradan İdlib'e ulaştırılacak.

İHH Havza Derneği Temsilcisi Bekir Kaya, AFAD ile yapılan görüşmeler neticesinde deprem bölgesinde un ihtiyacının olmadığının belirtilmesi üzerine yardımın İdlip'e yönlendirildiğini belirterek, "Bu tır Havza'dan Suriye'ye gönderdiğimiz 11. yardım tırı. Havza'mızın duyarlı halkı ile iş adamlarımıza yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyor, yardımların amacına ulaşmasını, maddi ve manevi katkı sağlayan herkesin Rabbimizin rızasına erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz." dedi.