Son Dakika Haberleri: Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı - Son Dakika

Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

6 saat önce

Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği hastane içinde çıkan yangına personel ve itfaiye ekipleri müdahale ederken hastalar sedye ile güvenli bölgelere taşındı.

Ayrıca hastane bahçesinde görevli hastane personeline itfaiye ekipleri yangın söndürme konusunda teorik ve pratik bilgi verdi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci, tatbikatın başarı ile gerçekleştiğini belirterek, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı." dedi.

İtfaiye, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis müdahale etti, göstericiler tabutları bırakıp kaçtı
İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]