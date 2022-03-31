Havza Emniyet Müdürlüğünden muhtarlara bilgilendirme - Son Dakika
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Havza Emniyet Müdürlüğünden muhtarlara bilgilendirme

31.03.2022 16:10
Havza Emniyet Müdürlüğünden muhtarlara bilgilendirme

Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplu Destekli Polislik çalışmaları kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplu Destekli Polislik çalışmaları kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Havza Emniyet Müdürlüğü binasında İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda, metruk binalar, ilçe dışından seyyar satıcı gibi gelebilecek dolandırıcı, siber dolandırıcılık ve hırsızlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube'de görevli Özkan Cinbek tarafından 112 hattının kullanımının anlatıldığı toplantıda, hırsızlıklar ve telefonla dolandırıcılığa karşı yapılabileceklerle ilgili görüş ve öneriler de alındı.

Toplantıda, iş yeri, apartman ve site sakinlerine imkanları ölçüsünde güvenlik kamerası taktırmaları konusunda tavsiyede bulunulması da istendi.

Balcı, mahalle sakinlerinden metruk binalara şüphelilerin girdiğini veya rahatsız oldukları yönünde şikayetler geldiğini belirterek, "Havaların ısınması ve ilçemizin yol güzergahında olması sebebiyle seyyar satıcı kimliği altında dolandırıcı ve hırsızlar gelebilir. İkamet sahiplerinin şüpheli durumlarda bizleri bilgilendirmesi, olası istenmeyen olayların önüne geçecektir." dedi.

Havaların ısınmasıyla düğün, nişan kına ve asker uğurlaması gibi eğlencelerinin artış göstereceğini dile getiren Balcı, "Bu tür eğlencelerde istenmeyen olayların başında gelen tabanca ve havai fişek atılması, bunlardan dolayı meydana gelen kazalar var. Muhtarlarımızdan ricamız, düğün sahiplerini bu konuda bilgilendirmeleridir." ifadesini kullandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Balcı, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Emniyet Müdürlüğünden muhtarlara bilgilendirme - Son Dakika


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