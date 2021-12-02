Havza Fen Lisesi'nde bilim şenliği ve z-kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Havza Fen Lisesi'nde bilim şenliği ve z-kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul müdürü Şevket Sezer tarafından bilim şenliğinin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası katılımcılar, sergilenen projeler hakkında öğrencilerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Şenliğin ardından okulda Havza Kaymakamlığı ve hayırsever iş insanı Mustafa Bakır ile ailesince yapılan z-kütüphanenin açılışı da gerçekleştirildi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edilmesinin ardından Bakır ailesi adına Emine Bakır'ın da katılımıyla kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Nayman, burada yaptığı konuşmada, Bakır ailesine teşekkür ederek, "Hemşehrimiz Mustafa bey ilçemize yapmış olduğu yatırımla örnek bir davranış sergiledi. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Özdemir de Bakır ailesine teşekkür ederek, öğrencilerin faydalanacağı kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Bakır ise aile olarak öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bu kütüphane öğrencilerimiz için faydalı olur. Öğrencilerimize ve eğitime desteklerimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphaneye katkılarından ötürü Mustafa Bakır, eşi Derya Bakır ve annesi Emine Bakır'a plaket verildi.