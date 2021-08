Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayatın her anında eğitim ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yaz dönemini verimli geçirmek adına Havza Halk Eğitim Merkezimiz ve Gençlik Merkezimiz tarafından açılan Kur'an kurslarımıza çok sayıda çocuğumuz katıldı. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah dinine, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi