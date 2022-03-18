Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi

18.03.2022 15:38
Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi

Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Havza Gençlik Merkezi tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi.

Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Havza Gençlik Merkezi tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kevser Camisi önündeki sergisinin açılışı, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından yapılan dua ile gerçekleştirildi.

Serginin açılışına katılarak fotoğrafları inceleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin'den bilgi aldı.

Serginin açılışına Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile vatandaşlar katıldı.

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Çanakkale, 18 mart, gençlik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi - Son Dakika


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