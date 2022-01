Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür - Son Dakika

Havza Hayvansever Platform Başkanı Şiple Tunç, sokak hayvanlarının beslenmesi için kendilerine destek olan Kaymakam Cengiz Nayman'a teşekkür etti.

Tunç, Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak dağıtılan ve yarışmaya katılan köpek sahipleri tarafından Havza Kaymakamlığına hediye edilen mamalardan 30 paketin sokak hayvanlarının beslenmesi için Havza Hayvansever Platformu'na verildiğini belirtti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından platforma verilen mamaların gönüllü hayvan dostlarına dağıtılarak özellikle kırsal mahalle ve şehir merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaya başladığını söyleyen Tunç, tüm amaçlarının sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı.

Tunç, 2018 yılında koordineli çalışabilmek amacıyla gönüllüler ile birlikte kurdukları platformun her geçen gün gönüllü sayısını artırdığına işaret ederek, "Buna bağlı sosyal hayatta hayvan hakları bilincine sahip insanlarının sayısı her geçen artış göstermekte. Yaklaşık 13 olan gönüllü sayımız 21'i buldu. 2018'den bu zamana kadar ilçemizde çok şeyler değişti. Eskiden besleme yaparken zorluklar yaşıyorduk. Şu an ilçe merkezinde her mahallede bir gönüllümüz kendi sınırları içerisinde sokak hayvanlarına bakmaktadır. Kaymakamlık tarafından verilen mamaların gönüllülerimize dağıtımı gerçekleşti. Havza'da ve kırsal mahallelerde kendi araçlarımızla besleme yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde hayvansever bir kaymakamın olması bizim için bir şanstır, platform üyelerimize verdikleri destek için Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman'a gönüllülerimiz ve hayvanseverler adına teşekkür ederiz." dedi.