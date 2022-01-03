Üye Girişi
Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür - Son Dakika

Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür

03.01.2022 16:10
Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür

Havza Hayvansever Platform Başkanı Şiple Tunç, sokak hayvanlarının beslenmesi için kendilerine destek olan Kaymakam Cengiz Nayman'a teşekkür etti.

Havza Hayvansever Platform Başkanı Şiple Tunç, sokak hayvanlarının beslenmesi için kendilerine destek olan Kaymakam Cengiz Nayman'a teşekkür etti.

Tunç, Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak dağıtılan ve yarışmaya katılan köpek sahipleri tarafından Havza Kaymakamlığına hediye edilen mamalardan 30 paketin sokak hayvanlarının beslenmesi için Havza Hayvansever Platformu'na verildiğini belirtti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından platforma verilen mamaların gönüllü hayvan dostlarına dağıtılarak özellikle kırsal mahalle ve şehir merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaya başladığını söyleyen Tunç, tüm amaçlarının sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı.

Tunç, 2018 yılında koordineli çalışabilmek amacıyla gönüllüler ile birlikte kurdukları platformun her geçen gün gönüllü sayısını artırdığına işaret ederek, "Buna bağlı sosyal hayatta hayvan hakları bilincine sahip insanlarının sayısı her geçen artış göstermekte. Yaklaşık 13 olan gönüllü sayımız 21'i buldu. 2018'den bu zamana kadar ilçemizde çok şeyler değişti. Eskiden besleme yaparken zorluklar yaşıyorduk. Şu an ilçe merkezinde her mahallede bir gönüllümüz kendi sınırları içerisinde sokak hayvanlarına bakmaktadır. Kaymakamlık tarafından verilen mamaların gönüllülerimize dağıtımı gerçekleşti. Havza'da ve kırsal mahallelerde kendi araçlarımızla besleme yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde hayvansever bir kaymakamın olması bizim için bir şanstır, platform üyelerimize verdikleri destek için Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman'a gönüllülerimiz ve hayvanseverler adına teşekkür ederiz." dedi.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Köpek, Bekçi, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür - Son Dakika


HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı         
16:14
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
16:14 HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı
16:04 Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı
16:00 Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı
15:59 Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım
15:57 Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti
15:49 Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı
15:47 Enflasyon oranı sonrası; dul ve yetimlerin aldıkları maaş ne kadar oldu?
15:34 Gizli buzlanma sebebiyle 20 araç zincirleme kazaya karıştı
15:28 Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı
15:28 Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 16:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Hayvansever Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a teşekkür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement