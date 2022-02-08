Üye Girişi
Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi

08.02.2022 10:54
Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi

Havza Hayvansever Platformu üyeleri, Havza Kaymakamlığından temin edilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Havza Hayvansever Platformu üyeleri, Havza Kaymakamlığından temin edilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Havza Hayvansever Platformu Başkanı Şiple Tunç ve platform üyesi hayvanseverler ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde oluşturulan besleme noktalarında sokak hayvanlarını besledi.

Tunç, Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak dağıtılan ve yarışmaya katılan köpek sahipleri tarafından Havza Kaymakamlığına hediye edilen mamalardan sokak hayvanlarının beslenmesi için Havza Hayvansever Platformu'na da verildiğini belirtti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından platforma verilen mamaların gönüllü hayvan dostlarına dağıtılarak özellikle kırsal mahalle ve şehir merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıldığını belirten Tunç, "Kaymakamlığımızdan teslim aldığımı aldığımız 45 torba mama hayvansever dostlarımıza dağıtıldı ve bu mamalar ile kırsal mahallelerimiz ve ilçe merkezinde besleme yapılmaya başlandı. Havza Kaymakamlığımızdan bugüne kadar toplam 75 torba mama aldık. Platform üyelerimize verdikleri destek için Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman'a gönüllülerimiz ve hayvanseverler adına teşekkür ederiz." dedi.

Hayvansever Tuğba Zengin ise besleme yaptıkları kırsal mahallelere mama bıraktıklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar can dostlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Köpek, Bekçi, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:01:04. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement