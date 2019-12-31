Havza Huzurevi'nde yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza Huzurevi'nde yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Havza Huzurevi'nde yeni yıl kutlaması

6 saat önce

Havza ilçesinde bulunan huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde yeni yıl kutlandı.

Havza Huzurevi'nde yeni yıl kutlaması, System.String[]

Havza ilçesinde bulunan huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde yeni yıl kutlandı.

Merkezin Müdürü Hasan Göktuğ, yeni yıl mutluluğunu huzurevi sakinleriyle paylaştıkları için tüm katılımcılara teşekkür etti.

Göktuğ, "Burada misafirlerimizin rahatı için elimizden gelen hassasiyeti göstermekteyiz. Tüm sakinlerimizin, çalışanlarımızın ve davetlilerimizin yeni yılını kutlarım." dedi.

Konuşmanın ardından yerel sanatçılar tarafından şarkı ve türküler seslendirildi. Programda, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yararına huzurevi sakinleri tarafından yapılan ürünlerin satıldığı stant açıldı.

Huzurevi sakinleri ve misafirler de oyun havalarına eşlik etti.

Programa, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile huzurevi sakinleri katıldı.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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