Son Dakika Haberleri: Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın tatbikatı

6 saat önce

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile yangın tatbikatı yapıldı.

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yangın tatbikatı, System.String[]

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Amiri Mehmet Aşıkoğlu ve Ercan Kabadayı tarafından söndürme, koruma, kurtarma, ilk yardım, yangın, yangın türleri, gibi konularda bilgiler verildi.

Genel Müdürlük binasında çalışanlar senaryo gereği 4 dakika 12 saniye içinde tahliye edilirken İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, sivil savunma afet kuralları çerçevesinde sürenin başarılı olduğunun altını çizdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, Eğitim Merkezi Amiri Mehmet Aşıkoğlu önceden çok sayıda olan acil hat numaralarının "112 acil servis" çatısı altında toplandığını, uygulamanın yıl sonunda Türkiye genelinde hayata geçirileceğini, böylece acil durumlar karşısında ilgili kurumların bir noktadan harekete geçirileceğini belirtti.

Aşıkoğlu, "Huzurevleri önemli alanlardan biri ve birçok hastanız var. Sizlerin yangın halinde doğru müdahaleniz ile olası bir yangında herkes buradan sağ çıkacaktır." dedi.

Eğitimin ardından Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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