Havza-i Fahmiye'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Zonguldak Kadastro il Müdürü Engin Reis, Havza-i Fahmiye çalışmamda Kilimli, merkez ve Kozlu'da 31 mahallede çalışmanın tamamlandığını söyledi.



38 mahallede çalışmaları tamamlandıktan sonra çalışmalara tapuya devrilebileceklerini ve vatandaşların milli emlak vasıtasıyla tapularına kavuşuyor vereceklerini ifade eden Kadastro İl Müdürü Engin Reis şunları söyledi.



"Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Temmuz ayı gibi ihalesi yapılarak başlamış olduğumuz Havza-i Fahmiye çalışmalarında bugün itibariyle toplamda 38 mahallenin 31 tanesini tamamladık. Geri kalan 7 tanesinde çalışmalarımız devam ediyor. bu ay sonu itibariyle İnşallah önemli işte bir iki tanesi i Mart ayına satabilir diğerleri tamamlayacağız. Bu şekilde tapu işlemelerini tapuya devredeceğiz akabinde vatandaşlarımız tapuları milli emlak vasıtasıyla satın alabilecekler. Yapmış olduğumuz çalışmalar kilimli, merkez ve Kozlu ilçelerimizde daha önce bilindiği üzere 18 mahallede bir çalışmalara tamamlamıştır 2. Etap atar tabii çalışmaları yapıyoruz. çalışmalarımız tabii belki daha önce bitmiş olabilir ama bu kış şartlarında değil de biraz gecikmeli oldu ondan dolayı İnşallah bu ay şu an itibariyle bir önemi yok işte çalışmalarımızı tamamlayacağız"dedi. - ZONGULDAK