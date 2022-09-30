Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika
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Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

30.09.2022 11:36
Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Amirliğine bağlı polisler, Havza Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kursiyerlere broşür dağıttı, telefon ve internet dolandırıcılığı, 112'nin kullanımı, evden hırsızlık hakkında uyarılarda bulundu.

Telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'Adınız veya banka hesabınız teröre karıştı' diyerek para veya altın isteyenlere inanılmamasın. Dosya masrafı ve kredi aidatı iadesi için kart ve kimlik numarası isteyenlere itibar etmeyin. Çeşitli kurumlara borcunuz olduğu ile alakalı mesajlar ve vali, özel kalem gibi makamların adını vererek ihtiyaç sahiplerine yardım toplamam kampanyalarına da itibar etmeyin."

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı da Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından eğitim faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceğini aktararak, "Halkımızın mal ve can güvenliğini korumak ve alası durumlara karşı uyarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da polis, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika

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