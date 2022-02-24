Havza İlçe Halk Kütüphanesi'nden 2021 yılında 11 binden fazla kitap emanet verildi - Son Dakika

Havza Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi'nden 2021 yılında 11 bin 300 kitabın emanet verildiği bildirildi.

Kütüphane sorumlusu Nida Nur Kayhan, 3 bin 41 üyesi bulunan kütüphanelerinde Kütüphane Otomasyon Sistemi'ne kayıtlı 26 bin 584 kitap bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl 2 bin 518 üyelerine 11 bin 300 kitabın emanet verildiğini belirten Kayhan, kütüphaneye ilgiyi artırmak için kütüphane konuşmaları gibi farklı etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kütüphanelerine geçen yıl yaklaşık 7 bin ziyaret yapıldığına dikkati çeken Kayhan, şunları kaydetti:

"Sistem üzerinden okuyucunun aradığı kitabın olup olmadığı bakılabiliyor. 3 kitaba kadar emanet alınabiliyor. Emanete alınan kitapların 15 gün içinde geri getirilmesi veya süresinin uzatılması gerekiyor. Emanete alınıp süresi uzatılmayan veya gelmeyen kitaplar, üyelerin kara listeye alınmasına neden oluyor. Gününde getirilmeyen kitaplar yüzünden kara listeye alınan üyeler ise Türkiye genelinde hiçbir kütüphaneden kitap alamıyor. Bu yüzden üyelerimizin aldıkları kitaplar konusunda hassas olmaları gerekiyor."