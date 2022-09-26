Samsun'dan kısa kısa

Havza ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer sergilendiği "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" ziyarete açıldı.

Havza 25 Mayıs İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda açılan sergiyi ziyaret eden Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, sergi hakkında bilgi aldı.

Sergiyi ziyaret edecek öğrencilerle sohbet eden Sağlam, Çanakkale Savaşı sırasında verilen mücadelenin önemine değinerek, "O gün atalarımızın vermiş olduğu mücadele sayesinde bugün buradayız. Aziz Türk milleti için istikbal, istiklal, özgürlük, hürriyet söz konusu olduğunda nasıl kararlı, azimli kahramanlıklar sergilediğini bu sergide görecek ve anlayacaksınız. Bu büyük şanlı mücadelenin, kahramanlık mücadelesinin ayrıntılarını burada göreceksiniz. Gençler önce kendi tarihimizi öğrenelim. Ülkemizi çok sevelim. Çanakkale'ye gidip, oradaki havayı teneffüs etmenizi de öneriyorum." dedi.

Daha sonra Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi görevlisi Ali Murat Kalegil tarafından öğrencilere Çanakkale Deniz Zaferi ve kara savaşları hakkında bilgiler verildi.

Sergi, hafta boyunca 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.

Havza Tapu Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı

Havza Tapu Müdürlüğü taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Tapu Müdürlüğü, hizmet verdiği okul binasının deprem güçlendirme çalışmaları kapsamına alınmasıyla birlikte Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi karşısında yeni binasına taşındı.

Havza Tapu Müdürü Temel Ergin de bir hafta aranın ardından yeni yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Taşınma sırasında halkımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum." dedi.