Son Dakika Haberleri: Havza ile Atakum'un dostluk buluşması
Son Dakika Güncel Havza ile Atakum'un dostluk buluşması

Havza ile Atakum'un dostluk buluşması

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Havza Belediye Başkanı Sebahttin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Havza ile Atakum'un dostluk buluşması, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Havza Belediye Başkanı Sebahttin Özdemir'i makamında ziyaret etti.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette iki başkan görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet ettiler. Sebahattin Özdemir ziyaretinden dolayı Cemil Deveci'ye teşekkür ederek, "Atakum ilçemiz bizim için önemli. Birçok Havzalı kardeşimizin yaşadığı bir ilçe. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi.


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise nezaketinden ötürü Özdemir'e teşekkür ederek, "Bizlerin amacı bulunduğu yere hizmet etmek. İlçemizde çok sayıda Havzalı hemşehrimiz yaşamakta. Bu kardeşlerimiz Havza ile Atakum arasında köklü bir dostluk vesilesi" açıklamasında bulundu.


Özdemir'i ziyaretinde Deveci'ye CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban ve Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel eşlik etti. - SAMSUN

Cemil Deveci, Atakum, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:30:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza ile Atakum'un dostluk buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]