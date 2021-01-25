Havza İmam Hatip Ortaokulu ihale aşamasında - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının yapımı için ihale aşamasına gelindiğini bildirdi.

Kayan, yaptığı açıklamada, Havza'da eğitim alanında yatırımlara devam edildiğini ve hükümet tarafından ilçede deprem güçlendirmesi dahil birçok konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bir süredir takip ettikleri Havza İmam Hatip Ortaokulu binası yapımı çalışmalarının sonuç verdiğini vurgulayan Kayan, okul binası yapım işinin Aralık 2020 bütçesi kapsamına alınarak ihale aşamasına geldiğini aktardı.

Havza İmam Hatip Ortaokulunun hizmet verdiği İstiklal İlkokulu binasının yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğine işaret eden Kayan, şöyle devam etti:

"Havza İmam Hatip Ortaokulunun eğitim verdiği ve depreme dayanıksız olan İstiklal İlkokulu binasının yıkımı gerçekleştirilerek yerine yeni bir okul binası yapılacak. 2020 yılının son aylarında Milli Eğitim Başkanlığı bütçesine alınan Havza İmam Hatip Orta Okulu binası yapım işi için ihale aşamasına gelindi. Mevcut okul binası yerine daha güvenli ve kaliteli bir eğitim imkanı sunacak olan bir okul binası yapılacak. Yeni tip proje uygulanacak olan okul binamızda, 16 derslik, resim, müzik, beden eğitimi ve benzeri tasarım beceri atölyeleri, çok amaçlı salonu ile toplam 24 derslik olarak inşa edilecek. Binada ayrıca mescit, sığınak ve benzeri eklentiler de yer alacak."

İlçedeki diğer eğitim yatırımlarını da yakında takip ettiklerini belirten Kayan, şunları kaydetti:

"Eğitim yatırımları kapsamında bazı okul binalarımızda deprem güçlendirme yapım çalışmaları sürmekte. Yine ilçemizde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkımı gerçekleşen diğer okul binalarımız için bir an evvel yapılması için görüşmelerimiz devam etmektedir. Yeni okul binasının ilçemize kazandırılmasında bizleri destekleyen, AK Parti Samsun milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ersan Aksu'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim."