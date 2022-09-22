Orhan Pamuk: Herkese hapis ve eziyet var; sadizmle demokrasi olmaz!

Kaynak: AA

Demokrasi, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika

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