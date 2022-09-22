Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi

22.09.2022 15:45
Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi

Havza İmam Hatip Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Havza İmam Hatip Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Erkut Ercan, 15 Temmuz gecesi yaşan hain darbe girişimin unutturulmayacağını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından programda şiirler ve ilahiler okundu, slayt gösterimi sunuldu, öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi.

Programa İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi - Son Dakika
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