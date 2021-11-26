Havza Kaymakamı Nayman, KYK kariyer günlerine katıldı - Son Dakika

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Kariyer Günleri'ne katılarak tecrübelerini paylaştı.

Havza Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kariyer günlerinde Nayman, yurtta kalan Havza Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu belirten Nayman, öğrenmenin en iyi yolunun soru sormak olduğunu söyledi.

Öğrenmenin ölüme kadar devam ettiğine işaret eden Nayman, "Kaymakam, doktor, öğretmen de olsanız, sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir. Kiminiz okuduğu bölüm üzerinden kariyer yapacak, kiminiz kamu bölümünde devam edecek, kiminiz de farklı bir alanda iş hayatını sürdürecek. Sizler en az sizi buraya okumak için büyük fedakarlıklarla gönderen ailenizin günlük çalışma saati kadar ders çalışmaya vakit ayırmalısınız." dedi.

Nayman, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Programın sonunda Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve yurt sorumlusu Gökhan Başaran, katılımından dolayı Kaymakam Nayman'a teşekkür ederek tablo hediye etti.