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Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek - Son Dakika

Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek

24.11.2021 15:21
Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek verdi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek verdi.

Nayman ve Özdemir, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlere çiçek verdi, ardından öğretmenlerle sohbet etti.

Nayman, öğretmenlik mesleğinin gücünü sevgiden aldığını vurgulayarak, "Öğretmenlik dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Tüm mesleklerin ana kaynağıdır. Çünkü bu mesleğin malzemesi insandır. Sizlerde bilirsiniz ki sevgi olmadan bu mesleğin ideal bir şekilde yapılması mümkün değildir. Kalbimizde öğrencilerimize duyduğumuz sevgi, onların eğitim öğretim bakımından gelişmesini, kişiliklerinin oluşmasını sağlayan en temel şeydir." dedi.

Özdemir de öğretmene değer vermenin ve saygı duymanın hem inançlarının hem kültürlerinin gereği olduğunu dile getirerek, "Öğretmenler, ifa ettikleri bu kutsi görevle toplumun geleceğini inşa eder. Öğretmenler Günü'nü eğitim dünyasına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, eğitim camiamızın bu özel gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Nayman ve Özdemir'e teşekkür ederek, "Biz öğretmenler mum misali kendimiz eriterek çevremizi aydınlatan meslek gurubunun üyeleriyiz ve bundan onur duyuyoruz. Bu vesile ile meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler günün kutluyorum." diye konuştu.

Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek
Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek

Sebahattin Özdemir, Öğretmenler Günü, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den öğretmenlere çiçek - Son Dakika
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