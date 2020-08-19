Havza Kaymakamı Yılmaz'dan maske denetimi - Son Dakika

Havza ilçesinde Kaymakam Metin Yılmaz'ın da katılımı ile Kovid-19 denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından, Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hamza Akkurt, İlçe Jandarma Komutan Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile Emniyet, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Zabıta Müdürü Erhan Demir ve zabıta mensuplarının katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı.

Denetimler sırasında kuralara uymadığı görülen vatandaşlar uyarıldı.

Kaymakam Yılmaz, "Denetimlerimizin amacı vatandaşa ceza keselim değil. Bu işin ciddiyetini sizlere anlatmak. Son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar var. Hem kendi, hem ailenizin sağlığı için önce maske ve sosyal mesafe kurallarına daha sonra ise diğer tedbirlere sıkı sıkıya uyalım." dedi.